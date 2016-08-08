İstanbul'da orman yangını

İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

DHA'da yer alana habere göre, kısa sürede geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber oldu. Saat 13.30 sıralarında Pendik Aydos Ormanı Velibaba Mahallesi mevkiinde çıkan yangın, bölgenin yüksekliği ve rüzgarlı olması nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

4 hektar ormanlık alan yandı

Çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine gelerek müdahale ettiği yangında, Pendik ve Kartal Belediyeleri'ne ait su tankları da bölgeye su taşıdı. Polis ekipleri de ormanlık alana giden yolları trafiğe kapattı.

Yetkililer çıkan yangında yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın yandığını belirtti. İtfaiye ekipleri, yanan ormanlık alanda soğutma çalışması yapıyor.