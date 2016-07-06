İstanbul'da orman yangını

İstanbul Maltepe’de Başıbüyük Ormanlık alanda 4 ayrı noktada yangın çıktı. Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve helikopter sevk edildi. Ormanlık alana kısa sürede ulaşan ekipler yangını kontrol altına aldı.

Saat 15.30 sıralarında Maltepe Başıbüyük'te bulunan ormanlık alanda 4 ayrı noktada çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükselmesi üzerine vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yangının meydana geldiği bölgelere ulaşmaya çalışırken yangına havadan helikopterle müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, yangın söndürme helikopteri de su boşalttı.



Yangın, itfaiye, orman ekipleri ve söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis yangınla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay yerinde bulunan bir görgü tanığı ise birden 4 ayrı noktadan dumanların yükselmeye başladığını ifade etti.