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İstanbul'da operasyon: 5 gözaltı

Gözaltına alınanların üzerinden 2 adet ruhtasız silah çıktı

07 Eylül 2015 01:15

İstanbul Sultangazi'de polis tarafından yapılan operasyonda, Marksit Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, MLKP adına çok sayıda izinsiz gösteri yaptığı belirlenen kişileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Sultangazi'de belirlenen bazı adreslere yapılan baskınlarda, MLKP üyesi oldukları öne sürülen 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde, 2 ruhsatsız tabanca, molotof kokteylleri ve örgütsel doküman ele geçirildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor. 

 

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