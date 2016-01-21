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İstanbul’da operasyon; 22 kişi gözaltına alındı

Esenyurt ve Kağıthane olmak üzere birçok ilçede operasyon düzenlendi

21 Ocak 2016 10:11

İstanbul’da 22 ayrı ilçede PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

İMC’de yer alan habere göre, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri özel harekât, çevik kuvvet ve polis helikopteri desteği ile başta Esenyurt ve Kâğıthane olmak üzere birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik olduğu belirtildi.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen 20 kişi daha sonra Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Operasyon kapsamında İstanbul dışında da 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

 

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