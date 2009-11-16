İstanbul'da ölü sayısı 11'e ulaştı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu, kentte A H1N1 virüsü nedeniyle ölü sayısının 11'e ulaştığını söyledi.



Dokucu, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen, ''Ar-Ge Çalıştayı''nda, bugüne kadar 200'e yakın vaka meydana geldiğini, hafta sonu 27 yaşında bir erkek ve 40 yaşında bir kadın olmak üzere 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.



Ali İhsan Dokucu, ''İstanbul'da domuz gribinden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı'' dedi.



Aşı sırası çocuklarda



Kronik organ yetmezliği, bağışıklık sistemi ve kan hastalığı bulunanlarla 6 ay ile 5 yaş arası çocukların "domuz gribi"ne karşı aşı uygulaması bugün başlıyor.



Bu kapsama giren, aşı yaptırmak isteyenlerin sağlık ocakları veya aile sağlığı merkezlerine başvuruların kendi beyanları yeterli olacak, herhangi bir belge istenmeyecek.



Bugünden itibaren sağlık ocakları veya aile sağlığı merkezlerine başvurup durumlarını beyan ederek aşı yaptırabilecek olanlar şunlar:



- Kronik bronşit, KOAH ya da astım gibi kronik akciğer hastaları,



- Kronik kalp-damar hastaları, kalbinde doğumsal delik, damar ve kapak darlığı, kalbin bölümleri arasındaki bağlantı bozukluğu gibi rahatsızlığı olanlar,



- Özellikle diyalize giren kronik böbrek hastaları, -Şeker başta olmak üzere metabolik hastalığı bulunanlar,



- Siroz başta olmak üzere kronik karaciğer hastaları,



- Anemi ve lösemi gibi kan hastalığı bulunanlar,



- Kanser hastaları,



- Bağışıklık sistemini baskılayan diğer rahatsızlıkları olanlar.



6 ay ile 5 yaş altındaki çocuklara da aile onayı alındıktan sonra aşı yapılacak.



Sağlık Bakanlığı yetkilileri, domuz gribi aşılarının gönüllülük esasına göre yapıldığını, bu konuda herhangi bir zorlama olmadığını vurguladı.



Aşı uygulanan kişilere olası yan etkiler konusunda bilgi verildiğini kaydeden yetkililer, okul çağındaki çocuklara aşı uygulaması başladığında da veli onayı olmadan aşı yapılmayacağını bildirdi.



Hamileler için aşının etkinliğini artıran adjuvan maddesi bulunmayan özel aşıların Aralık ayının başında gelmesinin beklendiğini kaydeden yetkililer, "Ancak Dünya Sağlık Örgütü adjuvanlı aşıların da hamilelere uygulanabileceğini açıkladı. Gebeliğinin son 2-3 ayındakilerde hastalık ağır seyrediyor. Özellikle 20 haftanın üzerindeki gebelere aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Beklemek isteyenler de aralıkta gelecek aşıdan yaptırabilirler" diye konuştu.



Yetkililer, ayrıca, aşının koruyucu etkisinin en erken 10 gün sonra başladığına da dikkati çekti.



Sağlık Bakanı: "Terddüt etmeyin"



Domuz gribi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Sağlık Bakanı Recep Akdağ, vatandaşların aşı konusunda tereddüt etmemelerini istedi.



Bilim adamlarının salgın konusunda geçen hafta sonu itibariyle yaptığı tahminlere göre, 400 bin vatandaşın hastalanmış veya hastalığı geçirmiş olabileceğinin bildirildiğini hatırlatan Bakan Akdağ, "400 bin kişi hastalanmış olabilir ama kış mevsimi boyunca hastalandırabilecek bir virüs var ortada. O zaman öncelikli risk guruplarını aşılayacağız. Aşının bazı yan etkileri var. Her biyolojik maddenin ve aşının yan etkileri olabilir" dedi.



"Yeni aşı alımı" konusundaki bir soru üzerine Recep Akdağ, Türkiye'nin elinde 2 milyon 400 bin doz aşı bulunduğunu, halen kullanılmaya devam eden aşıların kasım, aralık ve ocak ayında takviye edileceğini söyledi.



Türkiye'nin domuz gribi olayına hazırlıklı olduğunu anlatan Sağlık Bakanı Akdağ, "Hazırlıklı olmak çok önemli. Türkiye olarak biz bu meseleye çok hazırlıklıydık. Başından beri bir bilimsel kurul hazırlık yapmıştı. Bakanlık olarak bu hazırlıkları sıkı bir biçimde de takip ettik. Yaz mevsiminde Avrupa'ya hastalık yayıldığı halde Türkiye'ye bu hastalık gelmedi. Sonbahara doğru, kışa doğru bunun geleceğini de biz vatandaşa ilan etmiştik" diye konuştu.



Maskeli ve jelli eğitim



Domuz gribi endişesi nedeniyle bazı ilköğretim okullarında öğrenciler, derslerde tedbir amaçlı maske kullanmaya başlarken sıraların üzerinde bulunan el temizleme jelleri de dikkati çekiyor.



Domuz gribi hastalığının en fazla görüldüğü 6 ilden birisi olan Bursa'da risk grubunda yer alan ilköğretim çocuklarının sağlıklarının korunması için büyük çaba gösteriliyor.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda temizlik çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütürken, bazı okullarda öğrenciler, tedbir amaçlı maske kullanıyor.



Ailelerinin ve öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine öğrenciler, ağızlarında maskeyle ders dinliyor. Öğrencilerin önündeki sıralarda bulunan el temizleme jelleri de dikkati çekiyor.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Bursa'da 450 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğünü, halk eğitim kursiyerleri ile çıraklık eğitimlerinin de katıldığında rakamın 600 bine yaklaştığını söyledi.



Yetkililer, tuvaletlere el temizliği konusunda afişler ve yazılar astıklarını belirterek, "Bir şube müdürü, bütün işleri bırakıp sadece bu konulara yöneldi. Bütün öğrencileri kontrol altında tutmaya çalışıyor. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Birçok okulda tedbir amaçlı maske kullanımı arttı. Korunmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.