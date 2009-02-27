İstanbul’da olsaydı faciaya dönüşecekti!

Eyüp Erdoğan / Tempo24

Schiphol’e eğitimdeki pilot mu iniyordu?

‘THY felakete davet çıkarmakla suçlanıyor’

'Pilot Sezer yaşıyordu, yardım gelmeyince...'

Hiç kaza yapmayan havayolları!

‘Sürüklenme mesafesindeki binalar telef olurdu’



Kazadan kurtulanlar İstanbul’da

'Ölenlerin ailelerinden izin alınmadan kimlikleri açıklanmayacak'

NOS Televizyonu'ndan internette Türkçe haber

Pegasus Hava Yolları’nın deneyimli pilotlarından Mustafa Hesapçıoğlu, Amsterdam’da yaşanan uçak kazasının, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaşanması halinde faciayla sonuçlanacağını söyledi.Amsterdam'da düşen Türk Hava Yolları'na ait Tekirdağ adlı uçak, havalimanı yakınındaki boş bir arazide sürüklenerek durmuştu.30 yıllık deneyimli bir pilot olan Hesapçıoğlu, Tempo24’e yaptığı açıklamada “İstanbul Atatürk Havalimanı’nın E-5 tarafındaki pistini 18 pisti olarak adlandırıyoruz. Şayet Amsterdam’da düşen uçağın yaptığı gibi bir zorunlu iniş, Atatürk Havalimanı’na E-5 otoyolu yani 18 pisti tarafından yapılsaydı facia olurdu. Çünkü o zaman uçak yerleşim birimlerinin üzerine düşerdi. Sürüklendiği alan üzerindeki binaları devirirdi. Hem binalar, hem içindeki insanlar hem de uçağın içindeki insanlar ciddi zarar görürdü. Böyle bir durumda yangın çıkması da büyük bir olasılık olurdu. Deniz tarafından yani bizim 36 olarak adlandırdığımız pistten yapılan böyle bir inişteyse bu derece riskli bir durum oluşmazdı. Ancak dünyadaki birçok havalimanının etrafı Atatürk havalimanında olduğu gibi yerleşim birimleriyle dolu. Normal koşullarda yerleşim merkezlerine yakın olması bir problem değil ama arıza kaynaklı bu tarz bir iniş olursa ortaya kötü bir sonuç çıkardı” dedi.Türk Hava Yolları’nda çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen 40 yıllık deneyimli bir diğer pilotsa konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Böyle bir iniş yapan uçak, havalimanının deniz tarafındaki pistlerine yaklaşsaydı bir sorun olmazdı. O zaman uçağı kullanan kaptan pilot suya mecburi iniş yapabilecekti. Ancak havalimanının diğer tarafları tamamen risk. Yani havalimanına E-5 otoyolu tarafından yaklaşıyor olsaydı olay faciaya dönüşebilirdi çünkü Bakırköy ve Ataköy üzerinden geçecekti. Yine rota üzerinde E-5 otoyolu olacaktı. Uçağın sürüklenmeye başladığı arazide, yol aldığı mesafedeki bütün binalar telef olur ve içindeki insanlar ölürdü.”Bu arada kazadan yaralı kurtulan yolcular Türkiye'ye ulaşmaya başladı. 7 yolcu, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a getirildi.Amsterdam'dan havalanan ve içinde kazada yaralanan 7 yolcunun da bulunduğu THY'nin Kırşehir adlı tarifeli uçağı, saat 16.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.Boeing 737-800 tipi uçak, 221 numaralı körüğe yanaştırıldı. Yolcular ve bazı hafif yaralılar körükten geçerek alanın içine alındı.Uçağa yanaştırılan bir asansör ambulans ise el ve kolları kırık olduğu belirtilen bir yaralıyı tekerlekli sandalyeyle alarak, hastaneye götürdü.THY Basın Müşavirliği’nden alınan bilgiye göre, Amsterdam'dan İstanbul'a getirilen 2'si İran uyruklu 7 yolcunun isimleri şöyle: "Muhammad Mirzaik, Kerem Uzel, Kenan Eke, ilhan Gücüyener, Volkan Dağsan, Cem Mert ve Yousha Radparva."Hollandalı yetkililer, ölenlerin isimlerini ise açıklamayarak daha önce benzer kazalarda karşılaşmadığımız bir uygulamaya imza attı. Hollandalılar, yaptıkları açıklamada uçakta 134 kişinin olduğunu, 9 kişinin öldüğünü, 121 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 6’sının durumunun kritik olduğunu söylediler. Ancak ölenlerin isimlerini vermediler ve kazanın nedeniyle ilgili soruşturmanın hâlâ devam ettiğini, ölenlerin ailelerinin onayı alınmadan kimliklerinin açıklanmayacağını bildirdiler. Hollandalı yetkililer ayrıca yaralıların 33 farklı hastanede tedavi gördüğünü de sözlerine eklediler.Hollandalı yetkililer yaptıkları açıklamada kazanın nedeninin haftaya duyurulacağını söyledi.Hollanda'daki kriz masasının yetkilisi L.N. Wetterings, düzenlediği basın toplantısında, kazada üçü pilot, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, ölen 6 kişinin ise durumu ağır olan yolcular olduğunu belirtirken, ağır yaralı kişilerden 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı.Wetterings, 121 yolcunun 13 farklı hastanede tedavi edildiğini, 63 kişinin tedavisinin ise sürmekte olduğunu kaydetti. Wetterings, ağır yaralılardan dördünün kimliğinin kesin tespitinin yapılamadığını belirtti.Uçakta bulunanlardan 51'inin Türk vatandaşı, aralarında Türk kökenlilerin de yer aldığı 53'ünün Hollanda vatandaşı olduğunu bildiren yetkili, uçakta ayrıca 7 ABD vatandaşı, 3 İngiltere vatandaşı, bir Alman, bir Bulgar, bir Finlandiya, bir İtalyan vatandaşı ile bir Tayvanlının bulunduğunu anlattı.Wetterings, 15 yolcunun milliyetinin ise bilinmediğini söyledi.THY'nin, dün İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Schiphol Havaalanı'na inişe geçtiği sırada kaza yapan uçağıyla ilgili gelişmeler, Hollanda Resmi Radyo Televizyon Kurumu NOS;un internet sayfasında dünden bu yana Türkçe olarak da veriliyor.Kazadan hemen sonra NOS'un http://www.nos.nl/nosjournaal internet sitesinde "THY uçağı düştü- Son Gelişmeler (Turks)" başlığı altında, kriz masasının gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantılarının içeriği aktarılıyor.