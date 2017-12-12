T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da ölen inşaat işçisi, Samsun'da toprağa verildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - İSTANBUL'da geçirdiği iş kazası sonrası hayatını kaybeden inşaat işçisi Mustafa Yılmaz, memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi

12 Aralık 2017 20:31

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - İSTANBUL\'da geçirdiği iş kazası sonrası hayatını kaybeden inşaat işçisi Mustafa Yılmaz, memleketi Samsun\'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul\'da Bakırköy Belediyesi\'nde taşeron işçi olarak çalışan Mustafa Yılmaz, inşaat alanını sularken, bir anda üzerine demir kiriş düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden 4 çocuk babası Mustafa Yılmaz\'ın cansız bedeni, toprağa verilmek için bugün memleketi Samsun\'un Bafra ilçesine getirildi. Evinin önünde hellalik alınmasının ardından Yılmaz\'ın cenazesi, cenaze namazı için Kolay Camii\'ne götürüldü. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Yılmaz, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHAMustafa YılmazSamsun BafraBakırköy BelediyesiOlayEvininYılmazKolay CamiiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24