İstanbul'da ölen inşaat işçisi, Samsun'da toprağa verildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - İSTANBUL\'da geçirdiği iş kazası sonrası hayatını kaybeden inşaat işçisi Mustafa Yılmaz, memleketi Samsun\'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul\'da Bakırköy Belediyesi\'nde taşeron işçi olarak çalışan Mustafa Yılmaz, inşaat alanını sularken, bir anda üzerine demir kiriş düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden 4 çocuk babası Mustafa Yılmaz\'ın cansız bedeni, toprağa verilmek için bugün memleketi Samsun\'un Bafra ilçesine getirildi. Evinin önünde hellalik alınmasının ardından Yılmaz\'ın cenazesi, cenaze namazı için Kolay Camii\'ne götürüldü. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Yılmaz, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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