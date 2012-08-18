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İstanbul'da olaylı gece

Vatandaşlar, terör olaylarının kendi semtlerinde arttığını ve yetkililerin önlem alması gerektiğini söyledi

18 Ağustos 2012 16:23

İstanbul, Kurtuluş'da saat 21.30 sıralarında yüzleri maskeleri 15 kişilik grup bir akaryakıt istasyonu ve belediye otobüsüne ses bombası ve molotofkokteyli attı.

Radikal gazetesinin haberine göre, saat 21.50 sıralarında Beyoğlu Kurtuluş Caddesi, Sefa Meydanı’nda meydana gelen saldırı şöyle gelişti:

Yüzleri maskeli bir grup, poşetler içinde getirdikleri molotof kokteyllerini, önce durakta bekleyen halk otobüsüne attı. Etrafa havai fişek ve ses bombası atan grup, yaklaşık 30 metre mesafede bulunan benzin istasyonuna yöneldi. Grup buraya da ses bombası ve molotofkokteyli attı. Ara sokaklara kaçan grup, bir otomobile de molotof attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Benzin istasyonunda çıkan küçük çaplı yangını, istasyon görevlileri yangın tüpleriyle söndürdü. Otobüs ve otomobil ise kısmen yandı. Polis olay yerinde poşetler içinde yanmamış molotof kokteyliler buldu. Olay yerinde delil toplayan polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı. Vatandaşlar, terör olaylarının kendi semtlerinde arttığını ve yetkililerin önlem alması gerektiğini söyledi.

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