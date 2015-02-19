İstanbul'un 17 ilçesinde okullar tatil edildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da eğitime devam edileceğini açıklarken, 17 ilçesinde okullar, kaymakamlık tarafından tatil edildi.

İstanbul Valiliği'nin kar tatili konusundaki yetkiyi ilçe kaymakamlıklarına bırakması üzerine, 17 ilçenin kaymakamlığı okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

Tatil konusundaki ilk resmi açıklama, Büyükçekmece Belediyesi'nden geldi. Açıklamada, "Devam eden ağır kış şartları ve yer yer kar kalınlığının 1 metreye ulaşması nedeniyle, ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanlarının İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin ile yaptıkları koordinasyon sonucunda, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Çatalca ilçelerinde 19 Şubat Cuma günü tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edilmiştir" denildi.

Tatil kararını ilk açıklayan ilçe kaymakamlıkları, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Küçükçekmece, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Arnavutköy, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe, Kartal ve Ataşehir.



Daha önce Büyükçekmece Belediyesi tarafından açıklanan listede yer alan Çatalca'da ise tatil kararı alınmadığı öğrenildi.