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İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği bugün itibariyle okulların tatil edildiğini açıkladı

07 Ocak 2015 21:57

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 Ocak tarihinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Valiliğin açıklamasında don ve buzlanmanın yaratacağı olumsuzluklar nedeniyle tatil kararı alındığını belirtti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da beklenen hava sıcaklığının -4 derece civarında olması, mevcut kar yağışının tahmin edildiği gibi yoğunluğu azalsa bile bırakacağı kütlenin kuvvetli don ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zorluk ve tehlikeye yol açacağının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada "Bu nedenle Valiliğimizce öğrencilerin herhangi bir risk ve mağduriyetle karşılaşmamaları bakımından anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 8 Ocak 2015 Perşembe günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.

 

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