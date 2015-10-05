İstanbul’da okullar yarın tatil mi?

Önceki yıllarda ilk ve orta dereceli okullarda İstanbul’un kurtuluşu nedeniyle resmi tatil ilan edilen 6 Ekim, bu yıl okullarda törenler yapılacak ancak eğitim öğretime ara verilmeyecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, konuya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açılamada şöyle denildi:



“6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu ile ilgili olarak; okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görüldü. Ancak; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 2'nci maddesinde belirtilen tatiller içerisinde Mahalli Kurtuluş Günleri ifade edilmediği gibi, ilköğretim ve ortaöğretim yönetmeliklerinde de Mahalli Kurtuluş Günleri'nin tatil olduğu belirtilmemiştir.Bu açıklamalarımız ışığında 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecek."