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İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 18 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı

17 Şubat 2015 21:32

İstanbul Valiliği, öğrencilerin herhangi bir risk ve mağduriyetle karşılaşmamaları için anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime yarın 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar yağışının, bu gece ve yarın etkisini artıracağı ve don olayı beklendiği belirtildi.

Öğrencilerin herhangi bir risk ve mağduriyetle karşılaşmamaları için anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime yarın 1 gün ara verilmesinin uygun görüldüğü kaydedilen açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı. 

Açıklamada, ilde mevcut kar yağışının olumsuz etkilerine karşı ilgili kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldığı vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi: 

"Kar yağışının genel hayatı olumsuz etkilemesi, ulaşım hizmetlerinde ve trafikte oluşturulacağı güçlükler göz önünde bulundurularak; vatandaşlarımızın, zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkan araçların mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, kural dışı ve trafik seyrini tehlikeye atıcı davranışlardan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, görülebilecek don ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları ve resmi makamlara ait duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir."

 

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