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İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulları yarın tatil etti

11 Şubat 2015 00:04

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 11 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kentte kar şağışının yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden, ilk ve orta dereceli kurumlarda bir günlük tatil ilan edildiğini açıkladı.

Vali Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personelin de bir günlük idari izinli sayılacağını söyledi.

 

Ankara'da da okullar tatil edildi

 

Ankara Valiliği'nden de, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı temel eğitim ve ortaöğretim okulları ile kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

 

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