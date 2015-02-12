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İstanbul'da okullar bugün de tatil mi? Vali açıkladı

İstanbul ve Ankara valilikleri okulların tatil edilmesiyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı

12 Şubat 2015 09:28

İstanbul ve Ankara 'da okullar  bugün (12 Şubat Perşembe) tatil mi? Öğrencilerin beklediği cevap İstanbul  Valisi Vasip Şahin ve Ankara Valiliği'nden geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, "bugün için okulların kapatılmasını öngörmüyoruz" dedi.


"Bugün okulların kapatılmasını öngörmüyoruz"


İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Hasdal'daki merkezinde İstanbul'da görevli başkonsoloslara yönelik olası afet ve acil durumlarda planlanan çalışmalar hakkında verilen brifingin ardından DHA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Vali Şahin okulların yarın (bugün) tatil olup olmayacağı ilgili bir soruya, "Biz bu tatilleri Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bilimsel tahminlere göre yapıyoruz. Beklenen hava durumuna göre yağışın öğleden sonra hafifleyeceği ve akşama doğru ise tamamen biteceği şeklinde. Dolayısıyla yarın için okulların kapatılmasını öngörmüyoruz" şeklinde yanıt verdi.


"Kar yağışı öğleden sınra etkisini kaybedecek"



Şahin, İstanbul'da etkili olan kar yağışının tahmin edildiği gibi devam ettiğini belirtti. Kar yağışının bugün öğleden sonra etkisini kaybedeceğini açıklayan Şahin, zincirleme kaza dışında kar nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.

 

Ankara'da da okullar tatil değil

 

Ankara Valiliği, meteorolojik tahminlere göre 12 Şubat Perşembe günü eğitimin aksamasına neden olabilecek olumsuz hava muhalefetinin beklenmediğini belirterek internet sitesinden yaptığı açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre eğitimin aksamasına neden olabilecek Hava Muhalefeti beklenmediğinden 12.02.2015 (Perşembe) günü eğitime devam edilecektir" dedi.

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