İstanbul’da okullar 30 Ekim'de tatil

T24-İstanbul Valisi Muammer Güler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da fırsat bilerek domuz gribine karşı dezenfekte çalışması yapılmak üzere 30 Ekim Cuma günü kentteki okulların tatil edildiğini açıkladı. Böylece okullar 4 gün süreyle eğitime ara verecek.









Güler, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın domuz gribi salgını sürecine ilişkin medya kuruluşlarının üst düzey yöneticilerini bilgilendireceği Taksim Hyatt Regency Oteli'ne gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vali Güler, domuz gribine karşı okulları dezenfekte etmek amacıyla gelecek hafta bir çalışma yapacaklarını belirterek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hemen ertesinde cuma gününe rastlayacak şekilde, Cumhuriyet Bayramı tatilinden de yararlanarak cumartesi ve pazar günlerini de birleştirerek okullarda genel bir temizlik ve dezenfekte çalışması yapılmak isteniyorsa yapılacak" dedi.

Vali Güler, "Bu durum 30 Ekimin tatil edildiği anlamına mı geliyor?" sorusuna "Evet" karşılığını verdi.

İstanbul'da 16 okulda farklı sınıflarda olmak üzere 28 öğrencide domuz gribinin görüldüğünü, bu çocukların tedavilerinin evlerinde devam ettiğini, bir kısmının tedavilerinin de tamamlandığını ifade eden Güler, "Hastanelerde domuz gribinden dolayı yatan hasta yoktur. 41 vaka vardır. Bunun 28'i çocuk 13'ü erişkindir. İlk vakanın görüldüğü Mayıs ayından bu yana İstanbul'da görülen vaka sayısı 280 civarındadır. Herhangi bir ciddi durum söz konusu değildir. Çalışmalarımız, koruma tedbirlerimiz devam ediyor" dedi.

Vali Güler, okullarda gerekli eğitim çalışmasının verildiğini, tuvalet, lavabo, sıra, çeşme ve muslukları dezenfekte çalışmaları yapıldığını ifade etti.

Vaka sayısında bir artış olmadığını belirten Güler, bir okulda bir öğrencinin tedavi görüyor olmasının gerekli önlemler alınmışsa, öğrencinin diğer arkadaşlarıyla teması söz konusu değilse bir sıkıntı yaratmayacağını sözlerine ekledi.







Toplu taşıma araçları dezenfekte edilecek mi?





Güler, toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilip edilmeyeceği sorusuna da, "Belediye ile bir görüşme yaptık. Diğer ülkelerde olduğu gibi toplu taşıma araçları ve halkın yoğunlukla kullandığı yerlerin dezenfekte edilmesi konusunda çalışmalarımızı yapacağız. Mevcut belediye de bu duruma duyarlı olacaktır" dedi.



Domuz gribi aşıları nasıl yapılacak?



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, domuz gribi konusunda alınan tedbirlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Akdağ'ın açıklamaları şöyleydi:

43 milyon doz aşı alımı için anlaşmalar yapıldı. Mart ayının sonuna kadar bu aşılar elimize gelemeye devam edecek. Okullardaki aşılamaları görevlileri gönderilerek yapacağız. Sağlık ocağına başvuran vatandaşlara orada rahatsızlığı olan vatandaşlara ise evlerine giderek yapacağız.

Aralık ayı sonuna kadar aşıların yüzde 40'ı tamamlanacak. Aşılamalar gönüllü olarak yapılacak.

Bu işi maç skoru gibi şu okulda 5 kişi bu okuylda 5 kişi olarak kamuoyuna yansıtmak halktaki tedirginliği artırıyor. Bunun hastalıkla mücadeleye hiç bir faydası yok.

En ciddi senaryolara göre bile hazırlıklarımız tamam. Yoğun bakım yataklarımızda hazır. Bunun yanında 600 daha yeni yoğun bakım yatağı hazırlıyoruz.

Ben de bir sağlık çalışanıyım. Sağlık çalışanları ne zaman aşılanırsa gelip beni de aşılayacaklar.