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İstanbul'da okul saatlerine 'kış' ayarlaması

İstanbul Valiliği'nce alınan karara göre, ikili eğitim veren okullarda dersler en erken saat 08.00'de başlayacak

14 Eylül 2017 21:47

İstanbul Valiliği, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00'de başlaması kararının alındığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, bu yıl da geçerli olacak tekli saat uygulamasının ilk kez uygulandığı 2016-2017 EğitimÖğretim yılında özellikle ikili eğitim-öğretim yapan okullardaki öğrencilerin kış aylarında sabah okula çok erken gitmeleri kaynaklı eğitim, öğretim ve ulaşım konularında sıkıntılar ve yakınmaların Valiliğe intikal ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu sorun ve sıkıntıları çözmek amacıyla konunun tarafları olan okul idareleri, veli ve servis taşıyıcıları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde, ilimizde ikili eğitim öğretim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin sabah başlama saatinin daha ileri saate alınmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır. Bu kapsamda, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ilimizde ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00'de başlaması kararı alınmıştır."
 

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