İSTANBUL'DA OKUL ÖNLERİNDE POLİS DENETİMLERİ 

* İstanbul\'daki denetimlerde 850 ekipte 9 bin 500 görev yapıyor. 2 polis helikopterinin yanı sıra 9 deniz botu da denetimlere katılıyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Mobil Okul Timleri uyum haftası kapsamında okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlere polis helikoperi de havadan destek verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı\'nca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için uygulanan uyum haftası bugün başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de okul önü ve çevresinde denetimleri devam ediyor. Denetimler kapsamında Ataşehir\'deki Hasan Leyli ilkokulunda Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Polisler okul çevrelerindeki servis araçları ve otomobilleri inceledi. Şüpheli görülen kişiler Genel Bilgi Tespit (GBT) taramasından geçirildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere kalem ve silgi dağıttı.Denetimlerde polis helikopteri de havadan incelemelerde bulundu.

Veli ve öğrenciler denetimlerden memnun olduklarını belirterek devam etmesini istedi.

İstanbul\'daki denetimlerde 850 ekipte 9 bin 500 görev yapıyor. 2 polis helikopterinin yanı sıra 9 deniz botu da görev yapıyor.

Görüntü Dökümü

-Okuldan görüntü

-Okul timleri

-Yunuslar ve asayiş ekiplerinden görüntü

-Şüpheli araçların durdrulması

-Arama yapılması

-Veli ve öğrencilerle röp

-Polis helikopterinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

-Toplum destekli polislerden görüntü

-Öğrencilere kalem ve silgi dağıtmaları

-Genel ve detay görüntüler

