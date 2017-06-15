İstanbul'da öğretmenlere 'FETÖ' operasyonu: 74 gözaltı

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ' ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışan okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenlerden oluşan 101 kişiye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu kişilerin 9'unun açıkta olduğu, 92'sinin ise Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edildiği öğrenildi. Yapılan operasyonda 74 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri gözaltına aldığı şüphelileri Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 27 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.