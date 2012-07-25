İstanbul'da nükleer görüşme

İran’ın tartışmalı nükleer programı ile ilgili Batılı ülkeler ile Tahran arasında İstanbul'da basına kapalı bir görüşme gerçekleşti.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bageri ile 5 artı 1 ülkelerini temsilen Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın vekili Helga Schmid sabah saatlerinde İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmenin gizli bir yerde basına kapalı olarak gerçekleştiği belirtildi.

Haberde taraflar arasında ortak bir noktanın bulunabilmesi ve görüşmelerin sürmesi için izlenecek yol ve yöntemler üzerinde durulduğu kaydedildi. Ali Bageri’nin çarşamba günü de Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan ise görüşmelerin yeri ve zamanı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest görüşme öncesinde yaptığı açıklamada “Pozisyonumuz açık: Barışçıl bir nükleer program hakkımızın net bir biçimde ve resmi olarak tanınmasını istiyoruz” dedi.

5 artı 1 grubu ülkeleri; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi ülkesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya’dan oluşuyor. Batılı ülkeler, nükleer silah geliştirmek amacıyla uranyum zenginleştirme faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle İran’dan çalışmalarına son vermesini istiyor. Tahran ise nükleer çalışmalarının tamamen barışçıl hedefler güttüğünü ısrarla yineliyor.

5 artı 1 grubu ile İran arasında Moskova’da haziran ayında yapılan görüşmeler kesilmişti. Bunun üzerine Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile İranlı Başmüzakereci Said Celili uzman düzeyinde temaslarda bulunulmasını benimsemişti. İstanbul'daki toplantıda, Ashton ve Celili arasında bir telefon görüşmesi için hazırlık yapıldığı da belirtildi. (Deutsche Welle Türkçe)

