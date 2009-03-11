İstanbul'da Nevruz böyle kutlanacak

İstanbul Valiliği, Nevruz Bayramı'nın kutlanacağı 21 Martta bir dizi etkinlik düzenleyecek.





Etkinlikler, sabah saatlerinde ilgili vakıf ve dernek ile ülke temsilcilerinden oluşan heyetin, Valiliği ziyaretiyle başlayacak.



Heyet daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mehteran Takımı eşliğinde Sultanahmet Meydanı'na "Nevruz Yürüyüşü" gerçekleştirecek.



Sultanahmet Meydanı'ndaki törende konuşmaların ardından "Türk Kültüründe Nevruz" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verilecek.



Katılanların nevruz ateşinden atlayacağı, demir döveceği, yumurta tokuşturacağı törende, Doğu Türkistanlı öğrenciler dans gösterisi sunacak.



Silivri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi halk oyunları ekibinin sahne alacağı törende, TRT İstanbul Radyosu sanatçıları Gülseren Erdağ ve Rüstem Avcı konser verecek.



Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı bünyesindeki mehteran bölüğünün konserinin ardından davetlilere pilav ve ayran ikram edilecek.



Süleymaniye Kültür Merkezi'nde ise saat 14.00'te "Nevruz/Ergenekon'dan Çıkışımızın 4646. Yıldönümü" şöleni gerçekleştirilecek.



Eminönü eski otobüs duraklarında saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, saat 16.00'da ise Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verecek.



Havanın yağışlı olması durumunda Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Mehteran Bölüğü ve Eminönü eski otobüs durağında yapılacak Kent Orkestrası, mehter konserleri iptal edilecek. Diğer etkinlikler ise Eminönü İstanbul Lisesi salonunda yapılacak.

