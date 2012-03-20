İstanbul'da nevruz bilançosu 1.1 milyon lira

T24- İstanbul’da pazar günü, erken Nevruz kutlamalarına güvenlik güçlerince izin verilmeyen göstericilerin savaş alanına çevirdiği İstanbul’da, otobüs durakları ve toplu ulaşım araçlarına yapılan saldırı sonucu ortaya çıkan maddi hasarın faturası 1 milyon 130 bin lira olarak açıklandı.

Hürriyet'in haberine göre, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Meydanı’nda kutlama yapmalarına izin vermeyen polisle karşı karşıya gelen göstericiler, öfkelerini kamu mallarından çıkardı. Toplu ulaşım duraklarını kullanan vatandaşlara da korkulu anlar yaşatan göstericiler, özellikle otobüs, tramvay ve metrobüs durakları ile Sirkeci-Halkalı hattındaki treni taşlayarak, maddi zarara yol açtı. Güvenlik nedeniyle bazı güzergâhlarda değişikliğe gidilirken, bazı seferler gecikmeli olarak yapılabildi.

Olaylar sırasında İETT’nin, 14 tanesi Metrobüs hattında olmak üzere toplam 39 otobüsü göstericilerin taşlı saldırısında büyük hasar gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü’ne ait çocuklar için trafik eğitim otobüsü de yakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hasar tespit çalışmasına göre, metrobüs hattında 5 Akbil cihazı, güvenlik monosu, 1 adet raket camı, 42 adet üst geçitte ve üst geçit rampasında bulunan korkuluk camları, E-5 üzerinde karşılıklı otobüs duraklarının camları kırıldı. Yenikapı’dan Zeytinburnu sahile kadar olan hatta ise 42 otobüs durağı parçalandı.



Ulaşım A.Ş. İstanbul Metrosu hafif tramvay hattında ise 6 tramvay aracına hasar verildi, vagonların camları kırıldı. Çok sayıda jeton satış makinesi ve turnikeler kullanılamaz hale geldi. Hafif tramvay hattında seferlerin yapılamaması nedeniyle 250 bin liralık işletme zararı oluştuğu, ayrıca 200 bin liralık da maddi hasar tespit edildiği belirtildi. Durakları yapan firma ise dün sabah 8 ekipten oluşan 40 personelle onarım ve kırılan camların yerine yenilerinin takılması çalışmalarına başladı. Duraklardaki büyük boy camların her birinin 500 lira olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıkladığı maddi hasar bilançosu şöyle:

- Yakılan otobüsün bedeli: 30 bin TL.

- Servise çıkamayan araçların işletme kaybı: 126 bin TL

- Zarar gören araçların malzeme ve işçilik bedeli: 74 bin 445 TL

- Duraklara verilen hasar: 168 bin TL

- Tramvay işletme zararı: 250 bin TL

- Hafif tramvayın zararı: 200 bin TL

- Park ve bahçe zararı 50 bin TL

- Üst geçit ve diğer zarar: 135 bin TL

Parkları da mahvettiler

Olaylar sırasında İstanbul parklarına da büyük hasar verildiği tespit edildi. Olayların meydana geldiği bölgelerde, 2 çocuk oyun grubu, binlerce mevsimlik çiçek tahrip edildi, 50 ağaç yerlerinden söküldü. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na ait 2 araç tahrip edilirken, güvenlik kulübeleri ve şeflik binalarının camları da kırıldı. İlk tespitlere göre İstanbul’un park ve bahçelerindeki zarar 50 bin TL. Göstericiler geçtikleri yerleri yakıp yıkarken kamunun yanı sıra vatandaşların da mallarına zarar verdi. Zeytinburnu’nda çok sayıda araba ve evlerin camları kırıldı. Güvenlik güçlerinin dağıttığı göstericiler, sokak aralarına kaçarken, çevrede 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle

asılan Türk bayraklarının asılı olduğu evlerin camlarını da kırdı.