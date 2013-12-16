İstanbul'da 'Neşwan Şık'a özgürlük' eylemine polis müdahale etti

ÖDP ve Uşak Gençlik Muhalefeti üyesi Neşwan Şık'ın hapis cezası almasını ve öğrencilerin tutuklanmasını protesto eden Gençlik Muhalefeti üyeleri, İstanbul'da Beşiktaş'taki Kartal Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe polis müdahale etti.

Saat 12.30’da Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü önünde toplan grup basın açıklamasının ardından Kartal Meydanı'na yürümek istedi. Yıldız Parkı girişinde polisin barikatıyla karşılaşan grup ile polis arasında arbede yaşandı. 2 kişinin yaralandığı arbedenin ardından barikatı aşan öğrenciler, Beşiktaş Meydanı'na ulaştı. Grup, "Neşwan Şık’a Özgürlük!", "Kahrolsun AKP Diktatörlüğü", "Devrimci Yol’umuz Onurumuzdur!" sloganları attıktan sonra dağıldı.

Öğrenciler, basın açıklamasında, şunları söyledi:

"AKP, her geçen gün artan baskılarıyla, zorbalıklarıyla toplumu sindirmeye, devrimcileri susturmaya çalışıyor. Bu sindirme politikaları şimdi de Uşak Gençlik Muhalefeti'nden Neşwan Şık'ın tutuklanmasıyla kendini gösterdi.

"Ülkeyi bir açık hava hapishanesine dönüştüren, bir baskı rejimi inşa eden, kendisine karşı olan herkesi 'terörist' ilan eden AKP diktatörlüğü zalimin zulmüne direnenleri susturmak istiyor. Gazeteciler yazdıklarından dolayı, köylüler suyuna toprağına sahip çıktığından, öğrenciler parasız eğitim ve güvenceli gelecek istediklerinden, emekçiler haklarına sahip çıktıklarından ‘düşman hukuku’ ile yargılanmaya maruz kalıyor. Gençlik ise en büyük hedef olarak görülüyor ve Gezi direnişini ortaya çıkartan isyanı yok edilmek isteniyor. Bu yüzden üniversiteler her gün bir başka bir saldırıyla karşı karşıya kalıyor, yüzlerce tutuklu öğrenci bulunuyor. Bu yüzden duvara 'TEK YOL DEVRİM' yazdığı için bir gence 42 ay hapis cezası veriliyor!

"Neşwan Şık'ı ve tüm tutuklu öğrencileri, haksızlıklar karşısında duran, geleceği için mücadele eden herkesi hapseden zihniyet, yıllardan beri sömürülerle baskılarla tüm hayatımızı kuşatan, bizleri yok etmeye uğraşan, Gezi direnişinde öldürmek üzere halka saldıran zihniyettir. Ancak AKP diktatörlüğü baskılarıyla bizi yıldıramayacak!"