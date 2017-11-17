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İstanbul'da narkotik operasyonu

Sinan BİLGİLİ-Alper KORKMAZ- Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah ssaatlerinde helikopter destekli operasyon düzenledi

17 Kasım 2017 10:52

Sinan BİLGİLİ-Alper KORKMAZ- Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah ssaatlerinde helikopter destekli operasyon düzenledi.
Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve polis helikopteri de destek verdi. Vatan Caddesi\'ndeki Emniyet Müdürlüğü\'nde toplanan ekipler sabah saat 06.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında  Avcılar Gümüşpala Mahallesi, Atelye Sokak\'ta bir apartman dairesine özel harekat desteğiyle operasyon düzenlendi. Adreste arama yapılırken özel harekat  polislerinin de çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

(FOTOĞRAFLI)

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