'İstanbul'da mutluyum'

Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Tomas Sivok, İstanbul'da yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Tomas Sivok, sevgilisi Michaele Sachlova ile birlikte Beşiktaş Dergisi'nin Ocak ayı sayısında yer alan röportajında, İstanbul'da kendini tamamen yabancı bir ülkede yaşıyormuş gibi hissetmediğini ifade ederek, "Diğer Slovak ve Çek futbolcu arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyor. Biz burada yaşadığımız için son derece mutluyuz. İstanbul, büyük, çok güzel ve sonsuz imkanları olan bir şehir. Yapılacak pek çok şey, gidilecek pek çok yer var. Ben de büyük şehirleri seven bir insanım. Bu anlamda Udinese bana çok küçük geliyordu" diye konuştu.



Daha önce İtalya'da Udinese takımında forma giyen Sivok, Türkler'in, İtalyanlar'dan daha sıcakkanlı ve dost canlısı olduklarını belirterek, "En önemlisi ön yargılı değiller. Örneğin, İtalya'ya gidip Çek olduğunuzu söylediğinizde, eski doğu bloğundan gelmiş birisi olarak davranıyorlar. Ruslar'ı, Polonyalılar'ı, Slovaklar'ı, Çekler'i, herkesi aynı kefeye koyuyorlar. Mesela böyle bir şeyi Türkiye'de kesinlikle yaşamıyoruz" şeklinde konuştu.



Sivok, futbola başlamasıyla ilgili bir soruyu da, şöyle yanıtladı:



"Her zaman sporla çok ilgiliydim. 4-5 yaşımdan beri sporla uğraşıyorum. (Futbol mu, tenis mi) sorusunun yanıtını 10 yaşımda buldum ve futbolu seçtim. Hatta ikisi de olmasaydı muhtemelen buz hokeyci olurdum. Liseyi bitirene kadar buz hokeyi oynamışlığım da var. Buz hokeyi Çek Cumhuriyeti'nde futboldan daha çok sevilen bir spor. Oturduğum yer küçük bir kasaba olmasaydı, daha büyük bir şehirde yaşıyor olsaydım, muhtemelen hokeyci olurdum. Ama kasabamız çok küçüktü ve futbolda daha başarılı olacağımı düşünüp ona devam ettim."

