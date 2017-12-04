İSTANBUL'DA MÜFTÜLERE NİKAH KIYMA EĞİTİMİ VERİLDİ (1)

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İstanbul Müftülüğü\'nde, nikah kıyacak müftüler ile ilgili personele eğitim verilmeye başlandı.

İl ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu görev ve yetkisinin verilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren yönetmelik Resmi Gazete\'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugün de İstanbul\'da nikah kıyacak müftüler ile ilgili personele eğitim verilmeye başlandı.

İlk eğitim İstanbul Müftülüğü\'nde, İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Orhan Ardıç tarafından verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Eğitimden görüntü

-Eğitime katılanlar

-Genel ve detaylar