-İSTANBUL'DA MÜDAHALE, İZMİT'TE GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle toplantısını protesto etmek için Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne yürümeleri polisin müdahalesiyle engellenen grup, Kabataş İskelesi'nde yeniden bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. İzmit'te 10 gösterici gözaltına alındı. Başbakan Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ndeki rektörlerle toplantısını protesto etmek isteyen Gençlik Sendikası (Genç-Sen) üyesi grup, Kabataş'ta toplandı. Başbakanlık Ofisi'ne ısrarla yürümek isteyen gruba polis biber gazı ve copla müdahale etti. Bu arada çıkan arbedede, Beyoğlu Emniyet Müdürü Osman Yıldırım'ın da darbeye maruz kaldığı iddia edildi. Bu arada yaralanan bazı öğrencilerin de Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Polisin bazılarını da gözaltına alarak dağıttığı öğrenciler, Kabataş İskelesi'nde yeniden toplandı. Bu kez polisin müdahale etmediği grup, basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Fidan Ataselim, öğrenciler ve fikirlerinin olmadığı toplantılarda kararlar alınmaya çalışıldığını ifade ederek, ''Üniversitelerin geleceğini, YÖK'ün çürümüş olduğu için değişmesi gerektiğini, bunun için neler yapılabileceğini onlar içerde konuşurken, biz üniversitelerin asıl özneleri öğrenciler kapı önünde bekliyoruz'' dedi. Üniversitelerde yaşanan sorunları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a iletmek istediklerini, ancak polisler tarafından engellendiklerini belirten öğrenciler, açıklamanın ardından dağıldı. -AKARETLER YOKUŞUNDA MÜDAHALE- Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın rektörlerle toplandığı protesto etmek için Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin karşısındaki Akaretler Yokuşu'nda toplanan grup, YÖK ve hükümet aleyhine sloganlar attı. Üzerinde ''Gençlik Muhalefeti'' yazılı pankartlar taşıyan ve Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne yürümek isteyen gruba, polis biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler, gazdan etkilenen arkadaşlarının gözlerine limon sürdü. Polisin müdahalesinin ardından dağılan grup, bir süre sonra tekrar yürüyüşe geçti. Bu sırada çevik kuvvet polisleriyle eylemciler arasında arbede yaşandı. Polis yetkilileri, gruptan basın açıklaması yaptıktan sonra dağılmalarını istedi. Basın açıklaması yapmayı reddeden grup, polis amirine de limon uzattı. Amirin limonu almaması üzerine göstericiler, polise limon fırlattı. Şarkılar söyleyip halay çeken göstericiler, daha sonra dağıldı. -İZMİT'TE 10 GÖZALTI- Başbakan Erdoğan'ın rektörlerle yaptığı toplantıyı protesto etmek amacıyla İstanbul'a gitmek isterken yoldan çevrilen grup, İzmit'te polise saldırdı. Göstericilerden 10'nu gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, kendilerini ''Öğrenci Kolektifleri'' diye adlandıran ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle yaptığı toplantıyı protesto etmek amacıyla İstanbul'a gitmek isterken Çamlıca gişelerinde geri çevrilen grup, Merkez Bankası Kocaeli Şubesi önüne geldi. Otobüsten inen grup, Cumhuriyet Caddesi'ni trafiğe kapatarak, slogan atıp Sabri Yalım Parkına yürümek istedi. Trafiği açmaları yönünde uyarılmaları üzerine taşkınlık yapan grup, ellerinde taşıdıkları flamaların sopalarıyla ve yumurta atarak polise saldırdı. Göstericilerden 10'nu gözaltına alındı.