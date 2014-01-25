İstanbul'da Mısır için 'Rabia' gecesi

Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik darbe sonrası Türkiye'de kurulan Rabia Mısır Dayanışma Derneği'nce, 18 ülkeden 24 sanatçının katılımıyla "Uluslararası Rabia Gecesi" düzenlendi.

Düzenlenen geceye ilişkin olarak Grup Yürüyüş tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik askeri darbe sonrası Türkiye'de kurulan Rabia Mısır Dayanışma Derneğince, 18 ülkeden 24 sanatçının katılımıyla "Uluslararası Rabia Gecesi" düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan geceye yoğun ilgi gösterildi.

Sunuculuğunu Feridun Özdemir'in üstlendiği ve "Mısır İçin Söyle, Bir R4bia Var Buluşması" adlı etkinlik, Küçükçekmece'deki Arenamega'da gerçekleştirildi.

Gecede, Fas'tan Rachid Gholam, ABD'den Native Deen, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndenZeyin Bika, Suriye'den Yahya Havva ve Musa Mustafa, Ürdün'den İbrahim ed-Derdeshavi, Halid Al Şerif ve Abdulfettah Uveynat, İspanya'dan İslam Şükri, Kuveyt'tenAhmed Hajry, Cezayir'den Abdurrahman Buhabile, Türkiye'den Grup Yürüyüş, Grup Genç, Ammar Acarlıoğlu, Mısır'dan Vicdan Abdulbedi el-Arabi ve Hamed Mousa, Malezya'dan Ramli Şarip ve Mu'adz Dzulkefly'in de aralarında bulunduğu 24 sanatçı eserlerini seslendirdi.

Sanatçılar, daha sonra darbe karşıtı ve özgürlük mesajlarını içeren 14 dakikalık 'Bir Rabia Var' şarkısını hep birlikte söyledi. Mısırlı Hamed Mousa'nın bestelediği ve Arapçadan İspanyolcaya, Malaycadan İngilizceye birçok dilde okunan operetin Türkçe bölümünü ise Grup Yürüyüş solisti Mehmet Ali Aslan seslendirdi.

Mısır'da hayatını kaybeden bazı kişilerin isimlerinin okunduğu geceye çok sayıda kişi katıldı. Sık sık tekbirler ve sloganların atıldığı gece Suriye'den Mısır'a İslami direnişlerin verildiği tüm İslam coğrafyası için yapılan dua ile sona erdi."