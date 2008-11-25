İstanbul’da minibüs ücretlerine yüzde 15 zam!

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odasından yapılan yazılı açıklamada, yolcu taşıma ücret tarifelerinin son düzenlendiği 27 Aralık 2006’dan bugüne kadar akaryakıt fiyatlarına muhtelif aralıklarla zam yapıldığı, ayrıca lastik, akü, yedek parça ve tamir ücretlerinin büyük ölçüde arttığı ifade edilerek, tarifenin yeniden ayarlanmasında zaruret görüldüğü belirtildi.



Açıklamada, yarından geçerli olmak üzere minibüs ücret tarifelerine yüzde 15 zam yapıldığı, buna göre 1,85 YTL olan Beşiktaş-Sarıyer hattının 2,10 YTL’ye, 1,70 YTL olan Bakırköy-Topkapı hattının 1,95 YTL’ye, 1,70 YTL olan Kadıköy-Örnek Mahallesi hattının 1,95 YTL’ye, 1,20 YTL olan Bakırköy-Osmaniye hattının 1,35 YTL’ye, 1,60 YTL olan Şirinevler-Metro-Hürriyet hattındaki yolcu taşıma ücretinin de 1,85 YTL’ye çıktığı kaydedildi.



Yeni tarifeyle indi-bindi ücretin ise 1,20 YTL’den 1,35 YTL’ye çıkarıldığı bildirildi.



