İstanbul'da minibüs fiyatlarına zam geldi

Taksi ücretlerine yapılan zamın ardından, minibüslere de zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin onayı ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu (UKOME) kararı ile İstanbul’da minibüslerde zamlı tarife uygulanmaya başladı. Kısa mesafe için alınan 1.8 lira, 2 liraya çıkarıldı.Öğrenci ücreti de 1.15 liradan 1.25 liraya yükseltildi.

İstanbul’da kısa mesafe yani indi-bindi olarak adlandırılan minibüs ücreti 1.8 liradan 2 liraya çıktı. Öğrencilerin ödeyeceği ücret de 1.15 liradan 1.25 liraya yükseltildi. İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre minibüs ve dolmuşlara yapılan zam oranı yüzde 9 ile 11 arasında yapıldı.

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan vekili Sami Şahin belediye otobüslerine de zam geldiğini ancak son anda kararın geri çekildiğini ileri sürdü. İşte yeni ücretler:

0-2 km: 2.00 lira

2-4 km: 2.15 lira

4-7 km: 2.30 lira

7-11 km: 2.40 lira

11-15 km: 2.65 lira

15-20 km: 2.95 lira

20 km üzeri 2.95 lira + her km için ilave 10 kuruş

İlk, orta ve lise öğrencisi üniformalı veya üniformasız : 1.25 lira