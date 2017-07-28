İstanbul'da meydana gelen iki afette sigortalı hasarı ne kadar?

İstanbul 9 gün arayla iki kez doğal afet yaşadı. İlk sel felaketinde 200 milyon liradan fazla sigortalı, hasar bırakmasından sonra dün yaşanan sağanak yağış ve doluda da 300 milyon liralık sigortalı hasar bıraktı.

Sigortacı Gazetesi’nin edindiği bilgiye göre arka arkaya dokuz gün içinde meydana gelen iki afetle ilgili beklenen sigortalı hasar 500 milyon liraya ulaştı.

Ceviz büyüklüğünde dolu ve ardından sele dönüşen sağanak yağış ile İstanbul’da meydana gelen hasar bir önceki afette tahmin edilenin üstüne çıktı. Haydarpaşa’da bir vinç devrildi. Düşen yıldırımlar nedeniyle yangın çıktı. Birçok ağaç araçların üzerine devrildi. Ceviz büyüklüğündeki dolu apartmanların dış cephesine, araç ve konutların camlarını kırdı. Kimi yerlerde sertleşen fırtına nedeniyle çatılar uçtu. Uçak seferleri ertelendi. Doğal afetin 18:30 gibi başlaması iş çıkışı eve dönmekte olan yüzbinlerce vatandaşı etkiledi. Kurtuluş’ta mezarlık duvarı yıkıldı ve altında kalan dört vatandaş yaralandı. Boğazda sefer yapan vapurlar kaza yaptı. Yolda yürüyen bir vatandaşı elektrik çarptı. Öte yandan uzmanlar yağmur suyunun kanalizasyon suyuyla karıştığını belirterek, salgın hastalıklara karşı uyardı. Bununla birlikte sel felaketinin artçı etkilerinin devam edeceği yorumu yapıldı.

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