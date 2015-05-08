İstanbul'da metrobüs seferlerinde aksama oldu

Çobançeşme'de metrobüs yoluna giren bir hafriyat kamyonu nedeniyle Zincirlikuyu yönüne metrobüs seferleri 50 dakika yapılamadı. Kamyonun çekilmesinin ardından ise seferler kademeli olarak yapılmaya başlandı. Kazada can kaybı yaşanmazken yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kaza saat 07.45 sıralarında D-100 Karayolu, Çobançeşme Mevkii'nde meydana geldi. Bir hafriyat kamyonu bilinmeyen bir nedenle metrobüs bariyerlerini aşarak metrobüs yoluna girdi ve iki aydınlatma direğine çarptı. O sırada yoldan metrobüs geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Metrobüs yolu Zincirlikuyu istikametinde durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İETT ekipleri geldi. Olay yerine çağrılan bir vinç yardımıyla kamyon çekilmeye çalışıldı. Birkaç denemede başarısız olunsada saat 07.35 sıralarında kamyon çekilerek götürüldü. Bu sırada bazı vatandaşlar metrobüsten inerek metrobüs yolundan Yenibosna durağına doğru yürüdü. Yaklaşık 5 dakika sonra da metrobüs seferleri kademeli olarak başlatıldı.

Kazada can kaybı yaşanmazken yağmurun da etkisiyle Ankara ve Edirne istikametinde yoğun trafik meydana geldi.