İstanbul'da metrobüs kazası: En az 11 yaralı

İstanbul Acıbadem'de Kadıköy yönüne ilerleyen metrobüs yoldan çıkıp araçlara çarptı.

Önce iki araca çarpan metrobüs iki katlı bir otobüse çarparak durdu.

En az 3 aracın metrobüsün altında kaldığı bildirildi.

Kazada metrobüs şoförüyle birlikte 11 kişi yaralandı. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre kazaya neden olduğu belirtilen yolcu gözaltına alındı.

Yayınlanan videolarda saldırgan, şemsiyesiyle metrobüs şoförünün kabininin yanında görülüyor.

DHA'ya konuşan Serdar Çengel adlı yolcu "Duraktan çıktıktan 15 saniye sonra kaza gerçekleşti. Tartışmaya biz şahitlik etmedik. Tartışma sesi geldi ama vurdu, vurmadığını görmedik. Zaten vurduktan sonra bu olay olmuş" diye konuştu.

Metrobüsün arkasında seyir halinde olan başka bir metrobüs yolcusu da DHA'ya "Metrobüsün içerisinde bir arkadaşın şoföre saldırdığını söylediler. Şoförü gördüğümde burnu kanıyordu, tekme atmış galiba bilmiyorum" dedi.