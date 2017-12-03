İstanbul'da metrobüs kazası

Yenibosna Sefaköy mevkiinde iki metrobüs çarpıştı. Olayda çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kazada 2'si ağır 14 kişinin yaralandığı elirtilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilerde yaralı sayısı 19 olarak aktarıldı.

Kazaya karışan metrobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından metrobüs yolunda seferlerin de normale döndüğü öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 2'si ağır, 19 kişi yaralandı. Beylikdüzü-Zincirlikuyu hattında seyir halindeki metrobüs, Sefaköy'de henüz belirlenemeyen bir nedenle başka bir metrobüsle çarpıştı. Kazada yaralanan yolcular, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri kazada 19 kişinin yaralandığını bildirdi. İstanbul Valiliği yetkilileri de yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu aktardı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan metrobüs seferleri, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada metrobüs kazasında 2'si ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.