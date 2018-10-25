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İstanbul'da metro seferlerine maç ayarı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak Beşiktaş-Genk maçıyla ilgili gelen talep üzerine sefer saatini 01

25 Ekim 2018 14:31

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak Beşiktaş-Genk maçıyla ilgili gelen talep üzerine sefer saatini 01.00’e kadar uzattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş’ın bugün İstanbul’da oynayacağı Genk müsabakası nedeniyle gelen talep üzerine metro seferlerini uzattı.

Bu gece saat 22.00’da başlayacak Beşiktaş-Genk karşılaşması için stada giden taraftarların kolay ulaşım sağlamaları için sefer saatlerinin 01.00’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

İBB iştiraki Metro İstanbul tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

“Sayın yolcularımız;

25 Ekim 2018 Perşembe günü saat 22:00’de UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında oynanacak Beşiktaş-Genk müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılacaktır.

Ülkemizi temsil eden Beşiktaş’a Avrupa kupalarında başarılar dileriz.”

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