İstanbul'da metro seferlerinde aksama (2)

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da bazı metro seferlerinde aksama yaşanıyor. İstanbul, Yenikapı-Havalimanı metro hattındaki Otogar istasyonunda tellerde meydana gelen teknik arızadan dolayı Kocatepe-Merter ile Yenikapı-Kirazlı seferleri yapılamıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul\'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, \"M1A Yenikapı-Havalimanı Hattında meydana gelen teknik bir arızadan dolayı Kocatepe-Merter Istasyonları ve M1B Yenikapı-Kirazlı Hattında sefer yapılamamaktadır\" denildi. Metro istasyonuna gelen vatandaşlar, otogar yönüne gidemedikleri için alternatif yollara yönlendiriliyor. Çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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