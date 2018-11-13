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İstanbul'da metro seferlerinde aksama (2)

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da  bazı metro seferlerinde aksama yaşanıyor

13 Kasım 2018 14:46

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da  bazı metro seferlerinde aksama yaşanıyor. İstanbul, Yenikapı-Havalimanı metro hattındaki Otogar istasyonunda tellerde meydana gelen teknik arızadan dolayı Kocatepe-Merter ile Yenikapı-Kirazlı seferleri yapılamıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul\'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, \"M1A Yenikapı-Havalimanı Hattında meydana gelen teknik bir arızadan dolayı Kocatepe-Merter Istasyonları ve M1B Yenikapı-Kirazlı Hattında sefer yapılamamaktadır\" denildi. Metro istasyonuna gelen vatandaşlar, otogar yönüne gidemedikleri için alternatif yollara yönlendiriliyor. Çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

(FOTOĞRAF)

 

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