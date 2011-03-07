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İSTANBUL'DA METRO RAYDAN ÇIKTI İSTANBUL (A.A)

07 Mart 2011 15:12

-İSTANBUL'DA METRO RAYDAN ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 07.03.2011 - İstanbul'da, Atatürk Havalimanından Aksaray yönüne giden hafif metro, raylarda meydana gelen çatlama nedeniyle raydan çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanından Aksaray yönüne giden hafif metro, Bayrampaşa Kocatepe İstasyonu'na yanaştığı sırada raylarda meydana gelen çatlama nedeniyle raydan çıktı. Ölen ve yaralananın olmadığı kazanın ardından metroda bulunan yolcular tahliye edildi. Metro, teknik ekipler tarafından kontrol edildikten sonra İstanbul Ulaşım AŞ'nin Esenler'deki atölyesine çekildi. Kaza nedeniyle bir süre tek yönlü yapılan seferler, rayların tamir edilmesinin ardından  normale döndü.

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