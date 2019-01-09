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İstanbul'da mali operasyon; çok sayıda kişi gözaltına alındı

Operasyonlar eş zamanlı olarak gece saatlerinde yapıldı

09 Ocak 2019 10:17

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul genelinde daha önce belirledikleri adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi.

İstanbul'da önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskın yapan mali polisler, girdikleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Polis ekiplerinin adreslerdeki arama sonucunda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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