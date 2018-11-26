İstanbul'da mahallenin ortasına helikopter düştü: 4 asker şehit oldu

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düştüğü bildirildi. İlk gelen bilgilere göre helikopter bulunan 4 asker hayatını kaybetti. Bir asker de yaralandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de askeri helikopter henüz belirlenemeyen nedenle düştü. İlk belirlemelere göre 4 asker şehit olurken bir asker de yaralandı. Bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokakta kimsenin olmaması nedeniyle olayda siviller zarar görmediği ifade edildi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, helikopterin düşmesiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Sancaktepe İlçemiz Sarıgazi Mahallesi Fırtına sokakta bugün saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterimiz düşmüştür. Kaza neticesinde askeri personelimizden 4 şehidimiz ve 1 yaralımız var. Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

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Akar'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Akar, 10.30'da kalktığını belirttiği helikopterin düştüğü bölgede yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Bugün sabah saatlerinde eğitim amacıyla kalkan helikopterimizde iki subay, iki astsubayımız ve bir uzman çavuşumuz eğitim faaliyetlerine başlamışlardır. Maalesef 11:02’de irtibat kesilmiştir, sonrasında da bu kazanın meydana geldiği görülmüştür. İki kahraman subayımız ve astsubayımız şehit olmuşlardır. Uzman çavuşumuzun ameliyatı yapılmaktadır. Doktorlar gerekli kararı verdiler, hazırlıklarını sürdürmektedirler. Kahraman pilotlarımız ve personelimiz acil iniş gerçekleştirme çabasına girmişlerdir, bunu da gördüğünüz gibi kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için büyük çaba göstermiş ve başarmışlardır."

Cenazeler Adli Tıp Morgu'ndan alındı

Samandıra Mahallesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, askeri yetkililerce Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.



Cenazeler, polis eskortu eşliğinde Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Sancaktepe'nin Samandıra Mahallesi'nde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kazanın ardından başsağlığında bulundular. Erdoğan, İstanbul'da yaptığı bir konuşmada "Samandıra'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize Rabb'imden şifalar diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: