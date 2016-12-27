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İstanbul'da mafya operasyonu; 52 gözaltı

‘Sarallar’ olarak bilinen grubu lideri Alattin Saral ile ‘Şahinler’ grubunun lideri Sedat Şahin hakkında da yakalama kararı çıkartıldı

27 Aralık 2016 16:07

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütlerine yönelik beş ilde operasyon başlattı. İki grubun birbirine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Samsun’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 52 kişiden 45’i Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma çerçevesinde ‘Sarallar’ olarak bilinen grubu lideri Alattin Saral ile ‘Şahinler’ grubunun lideri Sedat Şahin hakkında da yakalama kararı çıkartıldığı kaydedildi.

Soruşturma çerçevesinde 9 Ağustos 2016’da İstanbul Eyüp’te 36 yaşındaki Abbas Ata’nın öldürülmesi olayının da Şahinler gurubu tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıkarıldığı belirtiliyor.

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