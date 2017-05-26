İstanbul'da lüks rezidansa özel harekat müdahalesi

Ataşehir'deki Dumankaya İkon Rezindansın çevresinde hareketli dakikalar yaşandı. Ataşehir'de bina çevresinde önlem alan Özel Harekat polislerinden bazılarının rezidansa girdikleri görüldü.

Rezidansın çevresinde özel harekat polislerinin yanı sıra bir itfaiye aracının da önlem aldığı görülüyor. Polislerin rezidansın 13'üncü katında bulunan yaşanan bir olaya müdahale amaçlı önlem aldığı belirtiliyor.

Yaklaşık 1 saat süresince Özel Harekat Polislerinin önlem aldığı Rezidansta silahlı bir şüpheli ikna edilmek suretiyle gözaltına alındı.

Rezidanstan çıkarılan 26 yaşındaki Kenan Yekün'ün hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Polisin 5 saatlik müzakareleri sonucunda alkollü de olduğu bildirilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.