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İstanbul'da lodosla birlikte sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü cuma gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının hafta sonu 19 dereceye çıkacağını açıkladı

29 Ocak 2015 18:30

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren kuvvetli lodos etkili olacak. Lodosun etkisiyle sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üstüne çıkacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarından itibaren Marmara Bölgesi kuvvetli lodosun etkisine girecek.

 

Lodos uyarısı

 

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın şiddetinin ise hafta sonu yer yer 80-100 kilometre/saate ulaşması bekleniyor.

Yetkililer, 2 Şubat’a kadar etkili olacağı tahmin edilen lodos nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olayların yaşanabileceğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

 

Sıcaklık 19 dereceyi görecek

 

Hava sıcaklığının lodosun etkisiyle yarından itibaren hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da hava yarın parçalı ve çok bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık ise 15 derece olarak hissedilecek.

2 Şubat’ta en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın ise 19 derece olması, öğleden sonra ise aralıklarla sağanak bekleniyor.

Trakya’nın bazı kesimlerinde ise akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde yağış aralıklarla etkili olacak.

Marmara Bölgesi’nin genelinde yağış, 2 ve 3 Şubat’ta aralıklarla devam edecek.

 

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