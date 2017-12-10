İSTANBUL'DA LODOSLA BİRLİKTE SAĞANAK YAĞMUR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

İstanbul\'da lodosla birlikte özellikle Anadolu yakasında sağanak yağmur da etkili oluyor.

Bakırköy, Fatih ve Zeytinburnu sahillerinde şiddetli lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. Özellikle Anadolu yakasında kuvvetli lodosla birlikte öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmur da etkili oluyor. İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yağan yağmur

-Şemsiyeli vatandaşlar

-Trafikten detay

-Genel ve detaylar

10.12.2017 - 11.18 - Haber Kodu : 171210025