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İstanbul'da lodos ve yağış etkili oluyor

Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor

18 Ocak 2018 10:34

Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Etkili olan lodos denizde dev dalgalar oluşturdu. İstanbul Boğazı kıyılarında lodos nedeniyle dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO da bazı seferler iptal edildi:

İDO\'da iptal olan seferler:
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü


BUDO\'da iptal olan seferler:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 
07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi 
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 
 

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