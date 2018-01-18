İstanbul'da lodos ve yağış etkili oluyor

Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Etkili olan lodos denizde dev dalgalar oluşturdu. İstanbul Boğazı kıyılarında lodos nedeniyle dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO da bazı seferler iptal edildi:

İDO\'da iptal olan seferler:

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



BUDO\'da iptal olan seferler:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

