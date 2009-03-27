'İstanbul'da Laila var, Sivas'ta La İlahe İllallah'

İzmir'de katıldığı panelde, ``İstanbul'da Laila var, Sivas'ta ise La ilahe İllallah'' diyen Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kentte gece hayatının olmamasının kırmızı beyazlı ekibin başarısında önemli rol oynadığını söyledi.



Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, ``Türk futbolunda Anadolu kulüplerinin yeri'' konulu panele katılan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivas'ta gece hayatının olmamasının kırmızı beyazlı ekibin başarısında önemli rol oynadığını söyledi.



``İstanbul'da Laila var, Sivas'ta ise La ilahe İllallah'' diyen Uygun, ``Şehirde gece hayatı yok. Futbolcuların alkol satın alabileceği bir kaç büfe var, onlarla da iletişim halindeyim. Herhangi bir oyuncum içki aldığında hemen haberim oluyor. Gerekli uyarıyı hemen yapıyorum'' dedi.



'Terim'e saygım büyük'



Teknik direktörlüğün çok ciddi bir iş olduğunu söyleyen Uygun, ``Bana (Asker Bülent) derlerdi. Fatih Terim'in kapısının önünde nöbet tutarak bu günlere geldim. Terim'e çok büyük saygım var. Bir teknik direktör kadrosunu iyi tanımalı, futbolcularla arasındaki diyalog iyi olmalı, disiplini elden bırakmamalı'' yorumunda bulundu. İzmir kulüplerinin başarısızlığında gece hayatının rolünün de olabileceğini söyleyen Uygun, ``Belki İzmir'e de benim gibi disiplinli bir teknik direktör gelmeli'' dedi.



'Sivas'a yeni stad yapılacak'



Anadolu kulüplerinin gelişiminde yöneticilerin büyük bir sorun teşkil ettiklerini söyleyen Uygun şunları söyledi:



``Kulüp yöneticileri teknik heyete karışmayı çok severler. Ancak onlar bir biliyorsa, teknik kadro 1001 bilir. Yöneticiler kendi şirketlerini iyi yönetirler. İş futbol takımına gelince, (Parayı ben veriyorum, benim dediğim olacak) felsefesindeler. Sivas'ta 35 bin kişilik stat projesi yakın zamanda gerçekleşecek. `Sivasspor Koleji'ni bitirdik. Bundan sonra altyapı tesisleri ve stadıyla Türkiye'nin önde gelen kulüpleri arasında olacağız.''



Sakaryaspor İdari Menajeri Murat Daldık ile Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar'ın da katıldığı panelde öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Uygun, ``Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarırsanız, Avrupa'da neler yapabilirsiniz?'' sorusuna ``Bir Türk dünyaya bedeldir'' diye yanıt vererek şöyle devam etti:



``Sivasspor 12 milyon dolarlık bir ekip. Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 milyar dolarlık ekiplere karşı oynuyorsunuz. Biz onlarla başabaş oynayacağımıza inanıyoruz.''



Inter Toto Kupası'nda Braga'ya elenmelerinin takım adına yapılmış fedekarlık olduğunu söyleyen Uygun, ``Braga'yı da eleyebilirdik, ancak nedenleri bende saklı bir fedakarlık yaptık ve elendik'' dedi. Panel bitiminde Bülent Uygun'a Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç tarafından teşekkür plaketi verildi.



