İstanbul'da kuyumcuya soygun girişimi; çatışma çıktı, kaçan soyguncular kaza yaptı

İstanbul Bayrampaşa’da bir kuyumcuya giren silahlı ve maskeli iki soyguncu, iş yeri sahibiyle boğuştuktan sonra kaçtı. Kuyumcu ile soyguncular arasında çatışma yaşandı. Kaçan soyguncular kaza yaptı. Bir soyguncu otomobilin içinde sıkışırken, diğeri kaçtı.

Pompalı tüfeklerle kuyumcuya girdiler

CHA’da yer alan habere göre, Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Melis Kuyumculuğa saat 11.00 sıralarında gelen yüzleri maskeli ve pompalı tüfekli iki kişi bu şekilde içeri girdi. Soyguncular, işyeri sahibi Cihat Tekiner ile çalışanı Barış Kaya’yı silahla etkisiz hale getirip, birbirlerine plastik kelepçeyle bağladı. Soyguncular yaklaşık 5 kilo altın alarak kaçmaya başladı bu sırada takip edilmelerine engel olmak için havaya ateş açtı.

Boştan kalan eline aldığı silahla ateş etti

Tekiner bu sırada boşta kalan eliyle silahını alıp kaçan soyguncuların arkasından ateş etti. Soygunculardan biri yaralandı. Yaralı soyguncu plakasız aracın sürücü koltuğuna, yolcu koltuğuna oturdu.

Kaza yapan otomobilde sıkışıp kaldı, diğeri kaçtı

Soyguncuların otomobili Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Kutlu Caddesi’nde önce park halindeki bir başka araca ardından bir ağaca çarptı. Sürücü araç içinde sıkışıp kaldı, diğer soyguncu otomobildeki altınları da bırakarak yaya olarak kaçtı.

Kaza ihbarı üzerine de Kutlu Caddesi’ne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler olay yerinde geldiğinde yaralı soyguncu otomobilin içinde, direksiyonun başındaydı. Çevre güvenliğini alındı olay yerinde sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Polis otomobildeki pompalı tüfekleri aldı.Görgü tanıklarının anlatımına göre diğer soyguncunun kaçtığı yönde aramalar yoğunlaştırıldı. Aramaları polis helikopteri havadan destek verdi. Bu sırada sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri yardımıyla çıkarılan yaralı soyguncu ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazalı aracını görünce gözyaşlarına boğuldu

Kaza yapan araç ve kuyumcuya olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında, soyguncuların çarptığı park halindeki otomobilin kadın sürücüsü olay yerine geldi. Hasarlı aracını gören kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu. "Aracımın her yerine çarpmışlar" diyen kadın sürücüyü polis ekipleri teselli etti.

Diğer soyguncu aranıyor

Olay yerlerindeki çalışmaların ardından soyguncuların aracı çekiciye konarak otoparka kaldırıldı. Yaralı soyguncunun hastanedeki tedavisi sürerken, polis diğer soyguncuyu arama çalışmalarına devam ediyor.