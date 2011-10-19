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İstanbul'da kuyumcudan 1,2 milyon değerinde altın çalındı

İstanbul Sultangazi'den bir soygun haberi daha geldi. Bu kez hadefte kuyumcu kuryesi vardı ve

19 Ekim 2011 03:00

T24 - İstanbul Sultangazi'den bir soygun haberi daha geldi. Bu kez hadefte kuyumcu kuryesi vardı ve 1.2 milyon lira değerindeki altın çalındı.

Geçtiğimiz hafta bir banka kuryesinin maskeli 3 kişi tarafından soyulduğu Sultangazi'de, bugün de bir kuyumcu kuryesi soyuldu.

Kurye otomobilini, araçla arkadan çarparak durduran kar maskeli 3 kişi, 2 görevliyi silah tehdidiyle etkisiz hale getirdi. Soyguncular, iki araçla olay yerinden kaçtı.

Daha sonra kuyumcu kurye aracını aynı mahalledeki 644. Sokak'ta terk eden soyguncular, araçtaki altınları kendi otomobillerine koyarak uzaklaştı.

Kuyumcu görevlilerinin, silahlı kişiler tarafından soyulduklarını, 1.2 milyon lira değerindeki 12 kilogram altının çalındığını polise bildirmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, terk edilen aracı buldu.

Mağdurlarla olay yerinde tatbikatlı inceleme yapan polisin, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan, geçtiğimiz haftaki banka kuryesi soygunuyla ilgii 5 kişi yakalanmıştı.


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