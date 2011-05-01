-İSTANBUL'DA KUTLAMALAR OLAYSIZ TAMAMLANDI İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan grupların olaysız bir şekilde dağıldığını belirterek, ''Emek ve Dayanışma Günü'nün, İstanbul'umuz da şiddet içermeyen bir gün olarak tamamlandığını sizlerle paylaşmak istedim'' dedi. Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü etkinliklerinin sabah saat 10.00'dan itibaren başladığını belirterek, ''Muhtelif kuruluşlara ait sendikalar, sivil toplum kuruluşlarına ait işçilerimiz ve memurlarımız ve bugünü kutlamak isteyen gruplar tarafından dolduruldu'' dedi. Vali Mutlu, grupların saat 15.00 itibarıyla dağılmaya başladığını belirterek, ''Şu an itibariyle de bütün grupların olaysız bir şekilde dağıldığını, emek ve dayanışma gününün İstanbul'umuzda şiddet içermeyen bir gün olarak tamamlandığını sizlerle paylaşmak istedim'' diye konuştu. Çeşitli açıklamalarla, Taksim Meydanı'na gelecek işçilerin ve vatandaşların, ne şekilde kutlama yapacağının belirlendiğini ifade eden Mutlu, şunları kaydetti: ''Güvenliği ön plana alarak, çeşitli düzenlemeler yaptık ve buna göre hareket ettik. Bugün İstanbul'da emniyet teşkilatı tam kadro görev başındaydı. Taksim Meydanı ve ara sokaklarda çeşitli güvenlik önlemleri alındı. Ancak olumsuz bir durum olmadığı için polis güçleri çevrede pek görünmedi. Eğer olumsuz bir durum olsaydı gereken yapılırdı. Vatandaşlarımızın, emekçilerimizin emek ve dayanışma gününü kutluyorum. Emniyet, sağlık ve belediye teşkilatlarında görev yapan tüm personelimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İstanbullulara da iyi dileklerimi sunuyorum.'' Bir soru üzerine, kutlamalara katılıma ilişkin bir rakam vermek istemediğini belirten Mutlu, ''Geçen seneye göre az ya da çok demek bizce doğru değil'' dedi.