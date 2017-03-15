İstanbul'da 'Kurt Kapanı' operasyonu; polis Anadolu Yakası'nda 14 noktada kontrol yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Anadolu yakasında 'Kurt Kapanı 1' isimli operasyon başlatıldı. Anadolu yakasında bulunan kara ve deniz yollarında uygulama yapıldı. 14 noktada yapılan uygulamalara bir çok şubeden çok sayıda polis ekibi katıldı. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda deniz polisi de uygulamalara katıldı. Operasyon kapsamında belirlenen noktalarda araçlar aranırken GBT uygulamaları da yapıldı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Anadolu Yakası girişlerde polis 'Kurtkapanı 1' adlı denetim gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Şile, Tuzla, Pendik, Kartal ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 12.00'da 'Kurtkapanı 1' adlı denetime başladı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda İstanbul'a girişlerde kontrol noktaları kuruldu.

Polis ekipleri, şüpheli görülen araçları durdurarak araçların içini kontrol etti, sürücü ve yolcuları GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünden geçirdi. Aramalarda K-9 bomba ve narkotik dedektör köpekler de kullanıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

D-100 Karayolu Tuzla mevkindeki kontrol noktasında lüks bir araçta 2 ruhratsız tabanca ile mermiler ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

TEM Otoyolu Kurtköy mevkinde durdurulan bir yolcu otobüsünde sahte kimlik düzenleyerek yolculuk yapan Pakistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı girişindeki noktada bir araçta yapılan aramada ise tüfek ele geçirildi.

Polis helikopteri denetim yaptı

Uygulamaya başta Özel Harekat Polisleri olmak üzere farklı birimlerden çok sayıda ekip katılırken, polis helikopteri de havadan denetim yaptı. 'Kurtkapanı 1' denetimi saat 15.00'a kadar sürecek.