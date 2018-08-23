İSTANBUL'DA KURT KAPANI 22 DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

İstanbul genelinde; havalimanları, vapur iskeleleri ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetimler yapılıyor. Denetimlere polis helikopteri ile deniz polisi de destek veriyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın koordine ettiği Kurt Kapanı-22 denetimlerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor. Özel harekat polisleri de denetimler noktalarında önlem alıyor. Havacılık Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü\'ne ait polis botları ve detektör köpeklerin de yer aldığı denetimler kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlarda, denetim gerçekleştiriliyor. Denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapıyor.

Taksim Meydanı ve Kadıköy Bostancı İDO iskelesi önünde yapılan uygulamada şüpheli görülen araçlar durduruldu. Şüpheli araçlar dedektör köpekleriyle arandı.

Görüntü Dökümü:

-Polis ekiplerinden görüntü

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Şüpheli araçların durdurulması

-Araç ve şüphelilerin aranması

-Dedektör köpek arama yapması

-Genel ve detay görüntüler

