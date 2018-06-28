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 İSTANBUL'DA KURT KAPANI-19 DENETİMİ (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA İstanbul'da, 180 noktada 2 bin 400 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı 19" denetimi  yapılıyor

28 Haziran 2018 17:53

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
İstanbul\'da, 180 noktada 2 bin 400 polisin katılımıyla \"Kurt Kapanı 19\" denetimi  yapılıyor.
Denetimler saat 14.00\'da başladı ve İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.
Operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 180 noktada, 2 bin 400 personel denetim gerçekleştiriliyor.
Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.

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-Taksim\'deki denetimlerden görüntü

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